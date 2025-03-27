По информации Telegram-канала Sport Baza счета команды заблокированы в трех банках из-за долгов перед налоговой службой.
Несмотря на то что клуб отчитался о чистой прибыли в 17 млн рублей и росте доходов до 252 млн рублей, задолженность в размере 28 млн рублей привела к санкциям. В ближайшее время «Алании» необходимо погасить долг.
Кроме того, финансовое положение клуба остается нестабильным: отрицательный капитал превышает 480 млн рублей. Именно это стало одной из причин массового ухода игроков зимой — клуб не мог обеспечивать их зарплаты.
На данный момент «Алания» занимает 16-е место в Первой лиге, набрав 22 очка и находясь в зоне вылета. Следующий матч команда из Владикавказа проведёт 29 марта против «Черноморца».
Sport Baza: счета "Алании" заблокированы в трех банках из-за налоговой задолженности
Футбольный клуб «Алания» столкнулся с финансовыми проблемами.
Фото: ФК "Алания"