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Словенский тренер "Родины" Зелькович: футбол в России идет по верному пути

Словенский главный тренер московской "Родины" Зоран Зелькович поделился своим мнением о развитии российского футбола.
Фото: ФК "Родина"
"За несколько месяцев в России я понял, что ваш футбол идет по верному пути. Многое решают деньги, в вашем чемпионате выступают сильные легионеры, хорошие молодые игроки. В России классная футбольная инфраструктура, много больших стадионов, благодаря ЧМ-2018. Первая лига в России — очень сильная. Я также смотрю много игр РПЛ", - приводит слова Зельковича "Матч ТВ".

Словенский специалист Зоран Зелькович в феврале 2025 года был назначен на должность главного тренера московской "Родины", которая в текущем сезоне выступает в Первой лиге. После 29-го тура команда под его руководством имеет в своём активе 41 очко, которое позволяет на данный момент располагаться на седьмой строчке. Отставание "Родины" от зоны стыковых матчей (четвёртого места) за 5 матчей до конца сезона составляет 9 очков.

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