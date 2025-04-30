«Расследование было проведено. Проводила его та же группа специалистов, которая участвовала в расследовании матча «Коломна» — «Амкал». Предварительный вывод — договорный характер матча отсутствует. Это вывод был сделан для того, чтобы нам можно было инициировать следующие шаги. Оснований считать, что кто-то вмешивался в спортивный результат, у комиссии нет. Ни прямых, ни косвенных доказательств они не нашли», — цитирует Митрофанова «КП Спорт».
Напомним, что игра прошла 11 апреля в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. При этом после первого тайма впереди были гости со счётом 2:0.
Ранее Telegram-канал Sport Baza со ссылкой на нескольких участников игры сообщил, что второй тайм матча «Нефтехимика» с «Уралом» мог быть договорным. В частности, в перерыве президент «Урала» Григорий Иванов устроил разнос футболистам своей команды, а также переговорил с главным тренером «Нефтехимика» Кириллом Новиковым. После игры Иванов, выходя из раздевалки, заявил, что «это не команда выиграла, это я выиграл».
РФС не нашёл признаков договорного матча в игре "Урала" с "Нефтехимиком"
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов подвел итоги расследования матча «Урал» — «Нефтехимик» (3:2), который вызвал подозрения в нечестной игре.