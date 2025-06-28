- Договоренность о подписании есть, - приводит ответ Тетрадзе на вопрос о переговорах с Беленовым Metaratings.ru.
38-летний голкипер Александр Беленов выступал за "Уфу" с февраля 2017 года по июль 2022 года. С июля 2023 года вратарь играл за воронежский "Факел", в прошедшем сезоне на его счету 13 матчей во всех турнирах с 19 пропущенными голами и 3 "сухие" игры.
По итогам сезона-2024/2025 "Факел" занял последнее место в РПЛ и вылетел в Первую лигу, в которой "Уфа" сохранила прописку, с 35 очками в 34 матчах заняв спасительное 15-е место из 18.
Главный тренер "Уфы" Тетрадзе сообщил о договорённости клуба с 38-летним Беленовым
Главный тренер "Уфы" Омари Тетрадзе рассказал, что руководство башкирского клуба договорилось о возвращении экс-вратаря "Факела" Александра Беленова.
Фото: ФК "Уфа"