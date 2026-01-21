Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
3 - 2 3 2
АйнтрахтЗавершен
Галатасарай
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Ювентус
2 - 0 2 0
БенфикаЗавершен
Марсель
0 - 3 0 3
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ПСВЗавершен
Аталанта
2 - 3 2 3
АтлетикЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
ЮнионЗавершен
Челси
1 - 0 1 0
ПафосЗавершен
Славия
2 - 4 2 4
БарселонаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

"Бавария" в меньшинстве уверенно обыграла "Юнион"

"Бавария" обыграла бельгийский "Юнион" в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
Встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 2:0.

После этого результата немецкий клуб набрал 18 очков и досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира. В заключительном туре "Бавария" сыграет в гостях с ПСВ - матч пройдет 28 января.

"Юнион" по-прежнему имеет в активе шесть очков и идёт в нижней части таблицы.

Голы: Кейн, 52, 55 (пен).

Нереализованный пенальти: Кейн, 80.

"Бавария": Нойер, Бишоф, Та, Ким Мин Чжэ, Геррейру (Дэвис, 67), Павлович, Киммих (Горетцка, 90+2), Диас, Карл (Ито, 67), Олисе (Гнабри, 90+2), Кейн.

"Юнион": Схерпен, Сайкс, Берджесс, Мак Аллистер, Смит (Лейсен, 67), Аит-Эль-Хадж (Фусейни, 67), Флоруч (Патрис, 67), ван де Перре, Зорган (Шуфс, 82), Халайли, Дэвид (Кейта, 82).

Предупреждения: Ким Мин Чжэ, 18, Олисе, 58, Дэвид, 66.

Удаление: Ким Мин Чжэ, 63.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится