"Бавария" в меньшинстве уверенно обыграла "Юнион"

"Бавария" обыграла бельгийский "Юнион" в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фото: УЕФА

Встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 2:0.



После этого результата немецкий клуб набрал 18 очков и досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира. В заключительном туре "Бавария" сыграет в гостях с ПСВ - матч пройдет 28 января.



"Юнион" по-прежнему имеет в активе шесть очков и идёт в нижней части таблицы.



Голы: Кейн, 52, 55 (пен).



Нереализованный пенальти: Кейн, 80.



"Бавария": Нойер, Бишоф, Та, Ким Мин Чжэ, Геррейру (Дэвис, 67), Павлович, Киммих (Горетцка, 90+2), Диас, Карл (Ито, 67), Олисе (Гнабри, 90+2), Кейн.



"Юнион": Схерпен, Сайкс, Берджесс, Мак Аллистер, Смит (Лейсен, 67), Аит-Эль-Хадж (Фусейни, 67), Флоруч (Патрис, 67), ван де Перре, Зорган (Шуфс, 82), Халайли, Дэвид (Кейта, 82).



Предупреждения: Ким Мин Чжэ, 18, Олисе, 58, Дэвид, 66.



Удаление: Ким Мин Чжэ, 63.