В шорт-лист попали нападающий "Реала" Винисиус, полузащитник "Атлетика" Роберт Наварро, хавбек "Барселоны" Фермин Лопес и форвард "Спортинга" Луис Суарес.
Винисиус отметился голом и тремя результативными передачами в матче с "Монако" (6:1). Наварро забил и сделал два ассиста в игре с "Аталантой" (3:2). Фермин оформил дубль во встрече со "Славией" (4:2), а Суарес дважды поразил ворота "ПСЖ" (2:1).
УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
