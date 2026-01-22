Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
ЖелезничарНе начат
ЦСКА
16:00
АкронНе начат
Зенит
17:30
Шанхай ПортНе начат

УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА представила список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
В шорт-лист попали нападающий "Реала" Винисиус, полузащитник "Атлетика" Роберт Наварро, хавбек "Барселоны" Фермин Лопес и форвард "Спортинга" Луис Суарес.

Винисиус отметился голом и тремя результативными передачами в матче с "Монако" (6:1). Наварро забил и сделал два ассиста в игре с "Аталантой" (3:2). Фермин оформил дубль во встрече со "Славией" (4:2), а Суарес дважды поразил ворота "ПСЖ" (2:1).

