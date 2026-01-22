Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЖелезничарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Зенит
4 - 1 4 1
Шанхай ПортЗавершен

УЕФА назвал символическую сборную недели Лиги чемпионов

УЕФА представил символическую сборную недели Лиги чемпионов.
"Реал Мадрид"
Список лучших игроков опубликовала пресс-служба организации в соцсетях.

Вратарскую позицию занял Константинос Цолакис из "Олимпиакоса". В защитную линию вошли Педро Порро ("Тоттенхэм"), Йостейн Гундерсен ("Будё-Глимт"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Элвин Джафаргулиев ("Карабах").

В полузащите оказались Кефрен Тюрам-Юльен ("Ювентус"), Фермин Лопес ("Барселона") и Роберт Наварро ("Атлетик"). В атаке УЕФА выделил Джулиано Симеоне ("Атлетико" Мадрид), Винисиуса Жуниора ("Реал" Мадрид) и Луиса Суареса ("Спортинг").

Добавим, что в Лиге чемпионов сыграно сейчас семь туров. Заключительный тур пройдёт в конце января.

