УЕФА назвал символическую сборную недели Лиги чемпионов

УЕФА представил символическую сборную недели Лиги чемпионов.

Список лучших игроков опубликовала пресс-служба организации в соцсетях.



Вратарскую позицию занял Константинос Цолакис из "Олимпиакоса". В защитную линию вошли Педро Порро ("Тоттенхэм"), Йостейн Гундерсен ("Будё-Глимт"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Элвин Джафаргулиев ("Карабах").



В полузащите оказались Кефрен Тюрам-Юльен ("Ювентус"), Фермин Лопес ("Барселона") и Роберт Наварро ("Атлетик"). В атаке УЕФА выделил Джулиано Симеоне ("Атлетико" Мадрид), Винисиуса Жуниора ("Реал" Мадрид) и Луиса Суареса ("Спортинг").



Добавим, что в Лиге чемпионов сыграно сейчас семь туров. Заключительный тур пройдёт в конце января.