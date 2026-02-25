Ковтун высказался о перспективах "Спартака"

- В "Спартаке" поменялся тренерский штаб. Предугадать сложно, кто будет сильнее или организованнее. Всё будет понятно по первому матчу, - цитирует эксперта "Чемпионат".
По ходу сезона красно-белые пережили кадровые изменения на тренерском мостике. В ноябре клуб покинул Деян Станкович, затем обязанности главного тренера временно исполнял Вадим Романов. В январе московская команда назначила новым наставником испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо.
"Спартак" с 29 баллами в активе идёт на шестой строчке. 1 марта команда в гостях проведёт встречу с "Сочи".