Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
1 - 0 1 0
Боруссия Д1 тайм
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Ковтун высказался о перспективах "Спартака"

Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун поделился мнением о перспективах команды во второй части сезона.
Фото: ФК "Спартак"
Он отметил, что изменения в составе и тренерском штабе затрудняют прогнозы.

- В "Спартаке" поменялся тренерский штаб. Предугадать сложно, кто будет сильнее или организованнее. Всё будет понятно по первому матчу, - цитирует эксперта "Чемпионат".

По ходу сезона красно-белые пережили кадровые изменения на тренерском мостике. В ноябре клуб покинул Деян Станкович, затем обязанности главного тренера временно исполнял Вадим Романов. В январе московская команда назначила новым наставником испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо.

"Спартак" с 29 баллами в активе идёт на шестой строчке. 1 марта команда в гостях проведёт встречу с "Сочи".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится