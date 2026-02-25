Матчи Скрыть

Агапов заявил, что залез в здание музыкальной школы, чтобы погреться — источник

Защитник ЦСКА Илья Агапов объяснил, как очутился в здании музыкальной школы в Уфе, откуда его забрала Росгвардия за пьяный дебош.
Фото: ПФК ЦСКА
Ранее Телеграм-канал SHOT сообщил, что Агапов, будучи в крайне нетрезвом состоянии, проник в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице учебного заведения. Женщина вызвала Росгвардию, после чего спортсмена доставили в полицейский участок.

Журналист Сергей Ильёв в своём Телеграм-канале сообщил хронику событий от лица самого Агапова. Илья заявил, что с утра пошёл на медосмотр. Когда такси не приехало, он решил пройтись пешком, но сильно замёрз и зашёл в ближайшее здание, которым оказалась музыкальная школа. Женщина-консьерж приняла его за неблагополучного гражданина и нажала на тревожную кнопку. В полицейском участке игрок провёл сутки.

10 февраля ЦСКА отправил Илью Агапова в аренду в "Уфу".

