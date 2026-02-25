Кафанов оценил перспективы Максименко для перехода в Европу

- Максименко все же единственный, кто четыре матча за сборную сыграл на ноль. Главный критерий для отъезда в Европу - возраст, ведь клубы хотят зарабатывать. У Максименко все сходится по всем критериям, - передаёт слова тренера "Матч ТВ".
Специалист отметил, что уровень вратаря определяется количеством ошибок, а умение выручать команду в сложных эпизодах отличает голкиперов топ-уровня.
В текущем сезоне 27-летний вратарь провёл 18 матчей в РПЛ, пропустил 23 мяча и пять раз сохранил ворота в неприкосновенности.