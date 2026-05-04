Ташуев заявил о желании возглавить ЦСКА

Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев ответил на вопрос о желании возглавить ЦСКА.
Фото: ФК "Енисей"
По словам Ташуева, любой российский тренер согласился бы пойти на работу в топ-клуб.

- Готов ли возглавить ЦСКА, если поступит предложение? Мне часто задают подобные вопросы. Да, готов.

Какой российский тренер, уважающий себя, не согласится пойти работать в топ-клуб? Любой специалист пойдёт, - цитирует Ташуева Metaratings.

Сегодня, 4 мая, ЦСКА сообщил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета прошлого года и завоевывал с красно-синими Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов.

На данный момент Сергей Ташуев возглавляет красноярский "Енисей", ранее он работал в грозненском "Ахмате", воронежском "Факеле", "Чайке", "Кубани" и ряде других российских, а также белорусских и украинских клубов.

