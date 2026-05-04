Ромащенко - об игре Зобнина: он чувствует доверие Карседо и это его воодушевляет

Экс-тренер сборной России Мирослав Ромащенко поделился мнением об игре полузащитника "Спартака" Романа Зобнина.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Ромащенко, Зобнин находится в прекрасной форме и может сыграть на любой позиции.

- Мы на связи с Романом Зобниным. Я ему говорил, что очень рад тому, как он играет. Роман находится в прекрасной форме.
Зобнин может закрыть любую позицию на поле. Роман чувствует доверие Карседо, это его воодушевляет, - приводит слова Ромащенко "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Роман Зобнин провел за московский "Спартак" во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Контракт 32-летнего полузащитника с клубом истекает летом 2027 года.

По итогам 28 сыгранных туров красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 48 набранными очками в своем активе. Команде Хуана Карседо предстоит сыграть в финале Пути регионов Кубка России с ЦСКА.

