Ромащенко - об игре Зобнина: он чувствует доверие Карседо и это его воодушевляет

- Мы на связи с Романом Зобниным. Я ему говорил, что очень рад тому, как он играет. Роман находится в прекрасной форме.
Зобнин может закрыть любую позицию на поле. Роман чувствует доверие Карседо, это его воодушевляет, - приводит слова Ромащенко "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Роман Зобнин провел за московский "Спартак" во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Контракт 32-летнего полузащитника с клубом истекает летом 2027 года.
По итогам 28 сыгранных туров красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 48 набранными очками в своем активе. Команде Хуана Карседо предстоит сыграть в финале Пути регионов Кубка России с ЦСКА.