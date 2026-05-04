В "Зените" ответили на вопрос о возможном уходе Луиса Энрике

Тренер "Зенита" Вильям Оливейра высказался о возможном уходе Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Оливейры, Энрике должен остаться в клубе на следующий сезон.

- В СМИ появилась информация, что Луис Энрике хочет покинуть "Зенитом" летом? Он это опроверг.

Энрике не говорил, что хочет уйти. У него действующий контракт с клубом, Луис должен остаться в "Зените" на следующий сезон, - цитирует Оливейру "РБ Спорт".

Луис Энрике выступает за петербургский "Зенит" с января 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года. Всего он провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 46 матчей и записал на свой счет семь забитых мячей и семь голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бразильца в 24 миллиона евро.

