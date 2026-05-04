Сантос заявил, что хотел бы завершить карьеру в "Зените"

- Да, мне было бы приятно завершить здесь карьеру.
Но у нас впереди еще много работы. Я буду делать все возможное ради команды, - цитирует Сантоса "РБ Спорт".
Дуглас Сантос выступает за петербургский "Зенит" с июля 2019 года, всего футболист провел за клуб во всех турнирах 242 матча и записал на свой счет 9 забитых мячей и 35 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.