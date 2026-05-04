Агент Лички ответил, готов ли тренер возглавить ЦСКА

Футбольный агент Анатолий Николаев, представляющий интересы Марцела Лички, ответил, готов ли специалист возглавить ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Николаева, Личка готов обсуждать предложение ЦСКА.

- Если ЦСКА захочет, он выйдет на Личку. И Марцел будет готов пообщаться, обсудить, но пока ничего не было. Но работать в России Личка готов, - приводит слова Николаева "Чемпионат".

Марцел Личка с 2020 по 2023 год был главным тренером "Оренбурга", а с 2023 по 2025 год возглавлял московское "Динамо". В прошлом году он работал в турецком клубе "Фатих Карагюмрюк".

Ранее ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов, входивший в тренерский штаб швейцарца.

