Агент Лички ответил, готов ли тренер возглавить ЦСКА

- Если ЦСКА захочет, он выйдет на Личку. И Марцел будет готов пообщаться, обсудить, но пока ничего не было. Но работать в России Личка готов, - приводит слова Николаева "Чемпионат".
Марцел Личка с 2020 по 2023 год был главным тренером "Оренбурга", а с 2023 по 2025 год возглавлял московское "Динамо". В прошлом году он работал в турецком клубе "Фатих Карагюмрюк".
Ранее ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов, входивший в тренерский штаб швейцарца.