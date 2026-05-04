Тимощук - о Дуране: все можно улучшить

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук оценил игру Джона Дурана.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Тимощука, игру Дурана можно улучшить.

- Будем стараться работать с Дураном, все можно улучшить.

Юмор может быть, он не только по отношению к Дурану, к другим игрокам тоже. Главное, чтобы юмор не вредил, - приводит слова Тимощука "СЭ".

Джон Дуран присоединился к петербургскому "Зениту" зимой текущего года, перейдя из саудовского "Аль-Насра" на правах аренды. Соглашение рассчитано на полгода и не предусматривает опцию выкупа нападающего.

Всего колумбиец вышел на поле в составе сине-бело-голубых в девяти матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами (оба - с пенальти). Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 25 миллионов евро.

