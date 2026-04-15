Матч примет домашняя арена мюнхенского клуба, начало - в 22:00 по московскому времени.
В составе немецкой команды с первых минут выйдут Нойер, Станишич, Юпамекано, Лаймер, Та, Павлович, Гнабри, Луис Диас, Киммих, Олисе и Кейн.
У мадридцев в старте заявлены Лунин, Трент Александер-Арнольд, Рюдигер, Милитао, Менди, Вальверде, Гюлер, Винисиус Жуниор, Беллингем, Браим Диас и Мбаппе.
Перед ответной игрой преимущество остаётся за "Баварией": в первой встрече команда выиграла со счётом 2:1.
"Бавария" и "Реал" объявили составы на ответный матч 1/4 финала ЛЧ
