Нойер лидирует по результативным ошибкам в плей-офф ЛЧ

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер чаще других допускает ошибки, которые приводят к голам, в матчах плей-офф Лиги чемпионов.



С момента дебюта в турнире на счету немецкого вратаря уже 10 таких случаев - это самый высокий показатель среди всех игроков. Десятая ошибка Нойера произошла в четвертьфинальном матче против " Реала " - он допустил её уже на первой минуте встречи.Ближайшие преследователи значительно отстают: по три результативные ошибки имеют Андре Онана, Икер Касильяс, Кейлор Навас, Лорис Кариус, Петр Чех, Висенте Гуайта, а также полевые игроки Лукаш Пищек и Давид Алаба.

