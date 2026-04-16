Нойер лидирует по результативным ошибкам в плей-офф ЛЧ

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер чаще других допускает ошибки, которые приводят к голам, в матчах плей-офф Лиги чемпионов.
С момента дебюта в турнире на счету немецкого вратаря уже 10 таких случаев - это самый высокий показатель среди всех игроков. Десятая ошибка Нойера произошла в четвертьфинальном матче против "Реала" - он допустил её уже на первой минуте встречи.

Ближайшие преследователи значительно отстают: по три результативные ошибки имеют Андре Онана, Икер Касильяс, Кейлор Навас, Лорис Кариус, Петр Чех, Висенте Гуайта, а также полевые игроки Лукаш Пищек и Давид Алаба.

