"Арсенал" повторил клубный рекорд спустя 55 лет

Победа над "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов позволила "Арсеналу" повторить клубный рекорд по количеству выигранных матчей за сезон.
Команда Микеля Артеты обыграла мадридцев со счётом 1:0 и довела число побед во всех турнирах до 41.

Такой результат ранее покорялся лондонскому клубу только один раз - в сезоне-1970/71. Тогда "Арсенал" также одержал 41 победу за сезон. Об этом информирует Opta Sport.

"Арсенал" в финале Лиги чемпионов сыграет либо с "ПСЖ", либо с "Баварией". Соперник "канониров" определится 6 мая.

