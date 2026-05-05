Команда обыграла "Атлетико" в ответном полуфинале со счётом 1:0 и прошла дальше по сумме двух встреч. В финале турнира "Арсенал" встретится с победителем пары "Бавария" - "ПСЖ".
Ранее Артета уже выиграл с лондонцами три трофея. Под руководством испанца клуб взял Кубок Англии, а также дважды побеждал в Суперкубке Англии.
Артета может выиграть четвёртый трофей с "Арсеналом"
Выход "Арсенала" в финал Лиги чемпионов сохранил Микелю Артете шанс на четвёртый трофей во главе лондонского клуба.
