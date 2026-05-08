Краснодарцы добились успеха в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время - 6:5.
Ранее чёрно-зелёные дважды доходили до решающего матча турнира, однако оба раза оставались без трофея. В сезоне-2013/2014 команда уступила "Ростову" по пенальти со счётом 5:6.
Спустя девять лет "Краснодар" снова проиграл в финале после серии одиннадцатиметровых - тогда сильнее оказался ЦСКА.
Теперь соперником краснодарского клуба в Суперфинале станет московский "Спартак".
"Краснодар" в третий раз сыграет в финале Кубка России
Победа над московским "Динамо" в финале Пути РПЛ вывела "Краснодар" в третий Суперфинал Кубка России в истории клуба.
