Расулов - после вылета из Кубка России: эмоции у нас негативные

- "Динамо" упустило шанс на трофей. Что происходило в раздевалке?
- Это останется в раздевалке. Понятное дело, что эмоции у нас негативные, мы не прошли в следующий этап.
- Очередной провальный матч в Краснодаре. Почему "Динамо" здесь так неудачно играет?
- Почему провальный? Мы сегодня неудачно сыграли? Проиграли по пенальти.
- У вас следующий матч в РПЛ против "Краснодара". Есть ли желание им отомстить и испортить праздник?
- Отомстить - это некрасиво, наверное, сказано. Есть желание победить.
- Как оцените сезон для "Динамо"?
- Был шанс на трофей. Оценка? Не буду оценивать. Хотелось лучшего.
Rusfootball.info