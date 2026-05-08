Расулов - после вылета из Кубка России: эмоции у нас негативные

Вратарь "Динамо" Курбан Расулов высказался после кубковой игры с "Краснодаром", в котором московская команда проиграла в серии пенальти.
Фото: ФК "Динамо"
- "Динамо" упустило шанс на трофей. Что происходило в раздевалке?

- Это останется в раздевалке. Понятное дело, что эмоции у нас негативные, мы не прошли в следующий этап.

- Очередной провальный матч в Краснодаре. Почему "Динамо" здесь так неудачно играет?

- Почему провальный? Мы сегодня неудачно сыграли? Проиграли по пенальти.

- У вас следующий матч в РПЛ против "Краснодара". Есть ли желание им отомстить и испортить праздник?

- Отомстить - это некрасиво, наверное, сказано. Есть желание победить.

- Как оцените сезон для "Динамо"?

- Был шанс на трофей. Оценка? Не буду оценивать. Хотелось лучшего.

