Сафонов выиграл восьмой трофей в составе "ПСЖ"

Победа в финале Лиги чемпионов над "Арсеналом" принесла Матвею Сафонову очередной титул в составе французского гранда.
Фото: УЕФА
Для российского голкипера этот успех стал уже восьмым с момента перехода в "ПСЖ" летом 2024 года. За время выступлений в Париже вратарь дважды выигрывал чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Кроме того, в его коллекции есть Кубок Франции, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В финале главного еврокубка парижане одолели "Арсенал" в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

