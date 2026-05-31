Дзюба рассказал, в каком случае завершит карьеру

Артём Дзюба дал понять, что не собирается продолжать карьеру ради самого факта выступления на профессиональном уровне.
Фото: ФК "Акрон"
Рассуждая о том, когда спортсмену стоит уходить из большого спорта, Дзюба обозначил свою позицию.

- Нет смысла играть в любой вид спорта, если у тебя нет азарта внутри. Если это пропадает, надо сразу уходить, - приводит слова Дзюбы "СЭ".

После окончания сезона форвард покинул "Акрон", поскольку его контракт с клубом подошёл к концу. При этом в СМИ уже появилась информация об интересе к футболисту со стороны "Родины", которая готовится к выступлению в новом сезоне РПЛ.

В минувшем чемпионате 37-летний нападающий принял участие в 28 матчах, записав на свой счёт восемь голов и пять ассистов на партнёров.

