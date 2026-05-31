"ПСЖ" нашёл нового вратаря - источник

Руководство "ПСЖ" изучает вариант с приглашением вратаря "Порту" Диогу Кошты.



Как пишет L’Equipe, парижский клуб может выйти на трансферный рынок в поисках нового голкипера, если команду покинет Люка Шевалье. Француз недоволен своим нынешним статусом и рассматривает возможность смены клуба в ближайшее трансферное окно. В таком случае одним из кандидатов на замену Шевалье станет Кошта, который на протяжении нескольких лет является основным вратарём "Порту".



Напомним, во второй части прошлого сезона место первого номера в "ПСЖ" закрепилось за Матвеем Сафоновым. Российский голкипер выиграл конкуренцию у Шевалье.