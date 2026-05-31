Матчи Скрыть

Сафонов и игроки "ПСЖ" побывали у Макрона в Елисейском дворце (фото)

Футболисты "ПСЖ" посетили Елисейский дворец после победы в Лиге чемпионов.
Фото: REUTERS
Парижскую команду принял президент Франции Эммануэль Макрон, который поздравил игроков и тренерский штаб с очередным триумфом на европейской арене. В числе игроков, прибывших на встречу с главой государства, был и российский голкипер Матвей Сафонов.

Накануне "ПСЖ" защитил титул победителя Лиги чемпионов, обыграв в финале лондонский "Арсенал".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится