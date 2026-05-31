Парижскую команду принял президент Франции Эммануэль Макрон, который поздравил игроков и тренерский штаб с очередным триумфом на европейской арене. В числе игроков, прибывших на встречу с главой государства, был и российский голкипер Матвей Сафонов.
Накануне "ПСЖ" защитил титул победителя Лиги чемпионов, обыграв в финале лондонский "Арсенал".
Сафонов и игроки "ПСЖ" побывали у Макрона в Елисейском дворце (фото)
