Фанаты "ПСЖ" скандировали фамилию Сафонова во время празднования на "Парк де Пренс"

Матвей Сафонов оказался в центре внимания болельщиков "ПСЖ" во время празднования победы команды в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
На стадионе "Парк де Пренс", где проходило чествование игроков и тренерского штаба, фанаты несколько раз хором выкрикивали фамилию российского голкипера.

Накануне вратарь помог парижанам завоевать главный клубный трофей Европы. В финальном матче против "Арсенала" Сафонов провёл на поле все 120 минут, а "ПСЖ" добился победы в серии пенальти - 4:3 после ничьей 1:1.

Для 27-летнего россиянина этот успех стал историческим. Сафонов первым среди отечественных футболистов выиграл Лигу чемпионов дважды.

