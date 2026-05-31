Фанаты "ПСЖ" скандировали фамилию Сафонова во время празднования на "Парк де Пренс"

Матвей Сафонов оказался в центре внимания болельщиков "ПСЖ" во время празднования победы команды в Лиге чемпионов.



На стадионе "Парк де Пренс", где проходило чествование игроков и тренерского штаба, фанаты несколько раз хором выкрикивали фамилию российского голкипера.



Накануне вратарь помог парижанам завоевать главный клубный трофей Европы. В финальном матче против "Арсенала" Сафонов провёл на поле все 120 минут, а "ПСЖ" добился победы в серии пенальти - 4:3 после ничьей 1:1.



Для 27-летнего россиянина этот успех стал историческим. Сафонов первым среди отечественных футболистов выиграл Лигу чемпионов дважды.