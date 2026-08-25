Игдисамов: поставил бы четвёрочку нашему старту

- Хотелось бы лучше стартовать. Были потери очков: с "Крыльями", где могли выигрывать, игра с "Ростовом" не получилась. Поставил бы четвёрочку нашему старту. Надо улучшать моменты. К критике отношусь спокойно. Мы на это внимания не обращаем и с позитивом смотрим вперёд, - приводит слова Игдисамова "Чемпионат".
После пяти туров ЦСКА набрал 11 очков и идёт третьим. В последней встрече москвичи победили "Локомотив" со счётом 3:2. Следующим соперником армейцев станет "Акрон" - матч пройдёт 28 августа и начнётся в 18:00 мск.