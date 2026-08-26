Встреча завершилась со счётом 4:1, а главным героем стал Килиан Мбаппе. Француз открыл счёт на 40-й минуте, однако перед перерывом Лука Сучич восстановил равенство. Во втором тайме Мбаппе забил ещё дважды, оформив хет-трик, а ещё один мяч хозяев записал на свой счёт Винисиус Жуниор.
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян участия в матче не принял.
Хет-трик Мбаппе помог "Реалу" разгромить "Реал Сосьедад"
Мадридский "Реал" разгромил "Реал Сосьедад" в перенесённом матче 1-го тура чемпионата Испании.
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