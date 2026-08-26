Сперцян оформил очередное голевое действие за "Аль-Ахли"

Эдуард Сперцян продолжил результативную серию после перехода в "Аль-Ахли".

Фото: ФК "Аль-Ахли"

Полузащитник сделал голевую передачу в матче Межконтинентального кубка ФИФА против новозеландского "Окленда".



На 63-й минуте Сперцян ассистировал Салеху Аль-Шамату, чей мяч оказался единственным во встрече. "Аль-Ахли" одержал победу со счётом 1:0.



Сперцян не уходит с поля без результативных действий во всех четырёх матчах за новый клуб. На его счету уже два гола и три ассиста.