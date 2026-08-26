Андреев - о травме Мойзеса: не думаю, что его отсутствие станет катастрофой для ЦСКА

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- Он значимая фигура для ЦСКА и чемпионата России, но в команде есть Рейс, Круговой. Дай бог Мойзесу здоровья, но не думаю, что его отсутствие станет катастрофой для ЦСКА, - приводит слова Андреева "Матч ТВ"

Экс-спортдир "Оренбурга" признал важность бразильского защитника, но обратил внимание на наличие у армейцев других вариантов на его позицию.Мойзес получил травму крестообразной связки колена 15 августа во встрече с "Факелом" (1:0). Его восстановление займёт около семи месяцев, а операция запланирована на 1 сентября в Бразилии.После пяти туров ЦСКА с 11 очками занимает третье место в РПЛ. В следующем туре московская команда сыграет с "Акроном" в гостях.