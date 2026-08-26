Как пишет телеграм-канал "Мутко против", аргентинский полузащитник набрал лишний вес и не будет привлекаться к матчам, пока не приведёт себя в порядок. Источник утверждает, что похожая ситуация возникала и в начале года после перехода Веры в московский клуб.
Напомним, хавбек не попал в заявку на встречу 5-го тура РПЛ с ЦСКА, в которой железнодорожники уступили со счётом 2:3.
В чемпионате России Вера в нынешнем сезоне пока не играл. Единственный матч он провёл в Кубке России против ЦСКА, отыграв 45 минут. Контракт аргентинца с "Локомотивом" действует до середины 2028 года.
Легионер "Локомотива" не попадает в заявку команды из-за лишнего веса - источник
Лукас Вера может оставаться вне заявки "Локомотива" из-за проблем с физической формой.
Фото: ФК "Локомотив"