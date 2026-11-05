Селюк: Артига всегда найдёт работу. У него есть воспитанники, которые чемпионы мира

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об уходе Франка Артиги с поста главного тренера "Рубина".

Фото: ФК "Рубин"

- Франк Артига - очень хороший тренер. 11 лет в "Барселоне" - это не 11 лет в ивановском "Текстильщике" всё-таки. У него есть воспитанники - чемпионы мира.