Селюк: Артига всегда найдёт работу. У него есть воспитанники, которые чемпионы мира

- Франк Артига - очень хороший тренер. 11 лет в "Барселоне" - это не 11 лет в ивановском "Текстильщике" всё-таки. У него есть воспитанники - чемпионы мира.
У Франка всегда найдётся команда, никаких проблем. Не хочу вдаваться в подробности, просто есть ещё проблемы семейного характера, папа болен. Он разберётся с этими проблемами и будет востребован. А в России или нет - никогда не говори "никогда". Но понятно, что в такой клуб, как "Рубин", он не пойдёт, - цитирует Селюка "Чемпионат".
Ранее Артига также работал в России с "Химками" и "Родиной". Из "Рубина" он был уволен в конце октября.