- Честно, не читал про Леонида Викторовича ничего. Даже не обсуждали это. Мы сегодня говорим не о Слуцком или Овчинникове, а о "Локомотиве".
Наша задача - стабилизировать результаты и положение в таблице. Это очень трудно. Мы не отвлекаемся на новости такого типа. Леонид Викторович - замечательный человек и тренер. Но мы не рассуждаем в такой плоскости, - передаёт слова Овчинникова "Матч ТВ".
В среду железнодорожники выбыли из Кубка России, уступив на своём поле "Ростову" (0:2). В чемпионате страны "Локомотив" с 14 очками занимает 13-е место.