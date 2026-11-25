- У нас пять команд могут быть на первом месте. Как они все играют - так и располагаются. Каждая команда играет неровно, в том числе и "Динамо". Даже внутри одного матча - мы об этом много раз говорили.
Эти пять команд так и будут идти дружной компанией. Хотя впереди ещё два тура - может, кто-то отвалится, - цитирует Широкова "Чемпионат".
По итогам первого круга РПЛ московское "Динамо" (32 очка) опережает "Зенит" на один балл, а "Спартак" - на два. В пятёрку лидеров также входят "Краснодар" (27) и ЦСКА (26).