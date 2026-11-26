"Бавария" неожиданно проиграла "Лиллю" в Лиге чемпионов

"Бавария" потерпела выездное поражение от "Лилля" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Мюнхенцы повели в счёте на 15-й минуте благодаря голу Дайо Упамекано. После перерыва французская команда сумела переломить ход игры. На 62-й минуте равенство восстановил Аяса Уэда, а спустя три минуты полузащитник "Баварии" Александар Павлович отправил мяч в собственные ворота. В оставшееся время подопечным Венсана Компани не удалось отыграться, а "Лилль" удержал победный счёт.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Бавария