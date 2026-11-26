- Никакой позиции. Все правильно. Не надо подходить, когда проигрываешь. Болельщики все понимают. Надо было выиграть эту игру - все бы хлопали тогда. Мы понимаем всю ответственность. Результат неудовлетворительный. У нас впереди важные игры.
Думаю, болельщики нас поддержат и придут в большем количестве. Нам это очень важно, - цитирует тренера "Матч ТВ".
Железнодорожники завершили выступление в Кубке России, заняв последнее место в группе D с тремя очками. Следующим соперником "Локомотива" в РПЛ станет махачкалинское "Динамо".