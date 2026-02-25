Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

УЕФА рассмотрел апелляцию "Бенфики" об отстранении Престианни

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрел апелляцию португальской "Бенфики" относительно отстранения полузащитника команды Джанлуки Престианни на матч с мадридским "Реалом".
Фото: Getty Images
На официальном сайте организации было объявлено, что апелляция лиссабонского клуба отклонена, и первоначальное решение УЕФА остаётся в силе — игру с "Реалом" Престианни пропустит.

Напомним, в первом матче между Джанлукой и нападающим мадридцев Винисиусом Жуниором возникла словесная перепалка. Вини сообщил арбитру встречи, что Престианни позволил в его адрес расистское оскорбление. Игра была приостановлена более, чем на 10 минут, но затем возобновлена без наказания футболиста "Бенфики".

Позже УЕФА провёл разбирательство и принял решение дисквалифицировать полузащитника "орлов" на ответный матч плей-офф. Сам Джанлука Престианни утверждает, что действительно оскорбил Винисиуса, но в его словах не было намёка на расизм.

Первая игра между "Бенфикой" и "Реалом" закончилась победой сливочных со счётом 1:0, единственный мяч забил Винисиус. Ответная встреча пройдёт сегодня, 25 февраля. Начало — в 23:00 мск.

