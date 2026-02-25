На официальном сайте организации было объявлено, что апелляция лиссабонского клуба отклонена, и первоначальное решение УЕФА остаётся в силе — игру с "Реалом" Престианни пропустит.
Напомним, в первом матче между Джанлукой и нападающим мадридцев Винисиусом Жуниором возникла словесная перепалка. Вини сообщил арбитру встречи, что Престианни позволил в его адрес расистское оскорбление. Игра была приостановлена более, чем на 10 минут, но затем возобновлена без наказания футболиста "Бенфики".
Позже УЕФА провёл разбирательство и принял решение дисквалифицировать полузащитника "орлов" на ответный матч плей-офф. Сам Джанлука Престианни утверждает, что действительно оскорбил Винисиуса, но в его словах не было намёка на расизм.
Первая игра между "Бенфикой" и "Реалом" закончилась победой сливочных со счётом 1:0, единственный мяч забил Винисиус. Ответная встреча пройдёт сегодня, 25 февраля. Начало — в 23:00 мск.
УЕФА рассмотрел апелляцию "Бенфики" об отстранении Престианни
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрел апелляцию португальской "Бенфики" относительно отстранения полузащитника команды Джанлуки Престианни на матч с мадридским "Реалом".
Фото: Getty Images