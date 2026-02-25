Бакаев рассказал, пожмёт ли руку Садыгову при встрече

"Пожму ли руку Туфану Садыгову, если когда-нибудь встречу? Пожму. Не смогу не пожать, он мне в отцы годится.
Что скажу? Да ничего. Мне будет интересно, что он скажет", — сказал Бакаев "Чемпионату".
После расформирования "Химок" Туфан Садыгов приобрёл контрольный пакет акций клуба "Серикспор" из Первой лиги Турции. Вскоре после этого в клубе начались те же проблемы, что и в "Химках" — многомесячные задержки по зарплате.
На данный момент неизвестно, закрыты ли все долги, но экс-игрокам и экс-персоналу "Химок" так и не выплатили полагающиеся им деньги.