Бакаев рассказал, пожмёт ли руку Садыгову при встрече

Полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о том, как поведёт себя при встрече с бывшим владельцем "Химок" Туфаном Садыговым.
Фото: ФК "Локомотив"
Напомним, Бакаев выступал за "Химки" в прошлом сезоне. Ближе к концу 2024 года стало известно о финансовых проблемах клуба — невыплате зарплаты игрокам и сотрудникам. В конце сезона 2024/2025 "Химки" были признаны банкротом и расформированы.

"Пожму ли руку Туфану Садыгову, если когда-нибудь встречу? Пожму. Не смогу не пожать, он мне в отцы годится.

Что скажу? Да ничего. Мне будет интересно, что он скажет", — сказал Бакаев "Чемпионату".

После расформирования "Химок" Туфан Садыгов приобрёл контрольный пакет акций клуба "Серикспор" из Первой лиги Турции. Вскоре после этого в клубе начались те же проблемы, что и в "Химках" — многомесячные задержки по зарплате.

На данный момент неизвестно, закрыты ли все долги, но экс-игрокам и экс-персоналу "Химок" так и не выплатили полагающиеся им деньги.

