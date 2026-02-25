Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Футболист ЦСКА задержан за пьяный дебош — источник

В Уфе был задержан футболист московского ЦСКА. Прошлой ночью он в нетрезвом состоянии залез в здание детской музыкальной школы.
Фото: ПФК ЦСКА
Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT. Речь идёт о центральном защитнике армейцев Илье Агапове, который 10 февраля был отправлен в аренду в ФК "Уфа".

По сведениям источника, Агапов в крайне нетрезвом состоянии проник в музыкальную школу, после чего стал угрожать охраннице учебного заведения. Женщина вызвала Росгвардию. Когда футболиста задержали, объяснить свой поступок он не смог. Ночь Агапов провёл в отделении полиции.

В первой части сезона 2025/2026 Илья Агапов играл за тольяттинский "Акрон" на правах аренды.

