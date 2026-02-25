Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT. Речь идёт о центральном защитнике армейцев Илье Агапове, который 10 февраля был отправлен в аренду в ФК "Уфа".
По сведениям источника, Агапов в крайне нетрезвом состоянии проник в музыкальную школу, после чего стал угрожать охраннице учебного заведения. Женщина вызвала Росгвардию. Когда футболиста задержали, объяснить свой поступок он не смог. Ночь Агапов провёл в отделении полиции.
В первой части сезона 2025/2026 Илья Агапов играл за тольяттинский "Акрон" на правах аренды.
Футболист ЦСКА задержан за пьяный дебош — источник
Фото: ПФК ЦСКА