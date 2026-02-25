Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
1 - 0 1 0
Боруссия Д1 тайм
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Экс-тренер "Спартака" назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Бывший футболист и главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов выделил команду, которая, по его мнению, претендует на победу в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению Чернышова, этот коллектив очень хорошо укрепился зимой.

"В чемпионской гонке поставлю на ЦСКА. У Челестини был короткий срок, чтобы вступить в сезон, но мне армейцы понравились по структуре игры, был виден рисунок.

Возможно, не хватало исполнителей, чтобы быть лидером уже после осеннего отрезка. Сейчас команда достаточно хорошо укрепилась.

Мы часто говорим о тренерах, которые приезжают в Россию, у нас очень много шарлатанов. Но Челестини — специалист неплохого уровня, он знает футбол", — передаёт слова Чернышова "Советский спорт".

По итогам первой части сезона 2025/2026 ЦСКА с 36 очками располагается на 4 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

Швейцарский специалист Фабио Челестини возглавляет армейцев с лета 2025 года и уже выиграл с коллективом Суперкубок России.

