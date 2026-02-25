Экс-тренер "Спартака" назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

"В чемпионской гонке поставлю на ЦСКА. У Челестини был короткий срок, чтобы вступить в сезон, но мне армейцы понравились по структуре игры, был виден рисунок.
Возможно, не хватало исполнителей, чтобы быть лидером уже после осеннего отрезка. Сейчас команда достаточно хорошо укрепилась.
Мы часто говорим о тренерах, которые приезжают в Россию, у нас очень много шарлатанов. Но Челестини — специалист неплохого уровня, он знает футбол", — передаёт слова Чернышова "Советский спорт".
По итогам первой части сезона 2025/2026 ЦСКА с 36 очками располагается на 4 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Швейцарский специалист Фабио Челестини возглавляет армейцев с лета 2025 года и уже выиграл с коллективом Суперкубок России.