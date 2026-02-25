Агент Баринова оценил зимнюю трансферную кампанию ЦСКА

"Это 100% заявка на чемпионство в этом сезоне. Они усилили необходимые позиции и взяли двух молодых ребят, которые дадут глубину состава.
По игре Данилы Козлова есть ощущение, что он в ЦСКА уже давно. За Максима Воронова заплатили немаленькие деньги, и это обязывает его при возможности убедить, что сумму отдали не зря", — цитирует Кузьмичёва "Чемпионат".
Этой зимой в ЦСКА перешли защитник Матеус Рейс ("Спортинг" Лиссабон, свободный агент), полузащитники Дмитрий Баринов ("Локомотив", 2 млн евро) и Данила Козлов ("Краснодар", 1,65 млн евро), а также нападающие Максим Воронов ("Урал", 3 млн евро) и Лусиано Гонду ("Зенит", свободный агент).
Покинули команду защитники Игорь Дивеев ("Зенит", 2 млн евро), Михаил Рядно ("Балтика", свободный агент), Джамалутдин Абдулкадыров ("Ахмат", аренда) и Илья Агапов ("Уфа", аренда), полузащитники Родриго Вильягра ("Интернасьонал", аренда за 350 тыс. евро), Лионель Верде ("Унион" Санта-Фе, окончание аренды) и Глеб Пополитов ("Чайка", аренда), а также нападающие Алеррандро ("Интренасьонал", аренда за 420 тыс. евро), Адольфо Гайч ("Эстудиантес", свободный агент) и Артём Шуманский ("Крылья Советов", аренда).