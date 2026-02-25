Матчи Скрыть

Спортдиректор "Пари НН" ответил, как на команду повлияет уход Боселли

Спортивный директор "Пари НН" Антон Евменов прокомментировал уход из команды нападающего Хуана Боселли.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Евменова, оставить футболиста в команде в сложившейся ситуации было бы неправильным решением. 11 февраля уругваец за 650 тыс. евро перешёл в "Краснодар".

"Продать Боселли — плохое решение, но оставить его в такой ситуации — ещё хуже. На мой взгляд, мы получили достойную оплату за него плюс к нам пришёл талантливый Артём Сидоренко.

Думаю, что в этих обстоятельствах мы станем не слабее, а даже сильнее", — сказал Евменов в беседе с "Матч ТВ".

Хуан Мануэль Боселли выступал за "Пари НН" с 2023 года. В составе нижегородской команды форвард провёл 75 матчей, забил 24 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Контракт Боселли с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,5 млн евро.

