Кузьмичёв высказался о трансферах "Локомотива"

Владимир Кузьмичёв, агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, поделился мнением о зимней трансферной кампании железнодорожников.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению Кузьмичёва, команде не хватает глубины состава. Этой зимой "Локомотив" подписал одного нового футболиста, покинули клуб пять исполнителей.

"Конечно, не хватает глубины состава. Когда из-за карточек или травм выпадает пару игроков, это серьёзно влияет.

Приход Лукаса Веры не заставил тратить большие средства, в остальном клуб был ограничен в возможностях. В интервью Ульянов сказал, что с "Балтикой" не удалось договориться по Максиму Петрову", — приводит слова Кузьмичёва "Чемпионат".

На правах свободного агента к "Локомотиву" присоединился аргентинский полузащитник Лукас Вера, подписавший с клубом контракт до 30 июня 2028 года.

Покинули команду защитники Иван Кузьмичёв ("Окжетпес", свободный агент), Марк Мампасси ("Туран", аренда) и Арсений Агеев ("Славия" Мозырь, аренда), полузащитник Дмитрий Баринов (ЦСКА, 2 млн евро), а также нападающий Александр Французов ("Торпедо" Жодино, аренда).

