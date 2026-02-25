Кузьмичёв высказался о трансферах "Локомотива"

"Конечно, не хватает глубины состава. Когда из-за карточек или травм выпадает пару игроков, это серьёзно влияет.
Приход Лукаса Веры не заставил тратить большие средства, в остальном клуб был ограничен в возможностях. В интервью Ульянов сказал, что с "Балтикой" не удалось договориться по Максиму Петрову", — приводит слова Кузьмичёва "Чемпионат".
На правах свободного агента к "Локомотиву" присоединился аргентинский полузащитник Лукас Вера, подписавший с клубом контракт до 30 июня 2028 года.
Покинули команду защитники Иван Кузьмичёв ("Окжетпес", свободный агент), Марк Мампасси ("Туран", аренда) и Арсений Агеев ("Славия" Мозырь, аренда), полузащитник Дмитрий Баринов (ЦСКА, 2 млн евро), а также нападающий Александр Французов ("Торпедо" Жодино, аренда).