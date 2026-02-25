Бразилец снова опоздал на тренировочный сбор команды и был за это оштрафован. По мнению Кузьмичёва, такое поведение игрока не идёт на пользу коллективу.
"Я бы расстался с таким игроком, если бы был руководителем "Зенита". Когда футболисту позволяют делать то, чего не позволительно другим, это не идёт на пользу", — отметил Кузьмичёв в беседе с "Чемпионатом".
Вендел выступает за "Зенит" с 2020 года. В составе санкт-петербургской команды он провёл 166 матчей, забил 22 мяча и отдал 39 результативных передач. Бразилец является четырёхкратным чемпионом, обладателем Кубка и трёхкратным победителем Суперкубка России в составе сине-бело-голубых.
Кузьмичёв рассказал, как поступил бы с Венделом в "Зените"
Футбольный агент Владимир Кузьмичёв прокомментировал нарушения дисциплины со стороны полузащитника "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Зенит"