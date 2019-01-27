Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
...
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 18 21
...
18 Нюрнберг 19 11
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
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Себастьян Руди может продолжить карьеру в Англии

Полузащитник "Шальке" и сборной Германии Себастьян Руди может стать игроком "Манчестер Сити", сообщает The Sun.

"Шальке" хочет получить за футболиста 35 млн фунтов (около 40 млн евро).

Руди перешел в "Шальке" из "Баварии" летом 2018 года за 16 млн евро.
Теги: Руди Шальке Манчестер Сити АПЛ Бундеслига
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