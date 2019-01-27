Себастьян Руди может продолжить карьеру в Англии

Полузащитник "Шальке" и сборной Германии Себастьян Руди может стать игроком "Манчестер Сити", сообщает The Sun."Шальке" хочет получить за футболиста 35 млн фунтов (около 40 млн евро).Руди перешел в "Шальке" из "Баварии" летом 2018 года за 16 млн евро.