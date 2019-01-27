Себастьян Руди может продолжить карьеру в Англии

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|...
|10
|Майнц
|19
|27
|11
|Вердер
|19
|26
|12
|Шальке 04
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна
|18
|21
|...
|18
|Нюрнберг
|19
|11
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
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Полузащитник "Шальке" и сборной Германии Себастьян Руди может стать игроком "Манчестер Сити", сообщает The Sun.
"Шальке" хочет получить за футболиста 35 млн фунтов (около 40 млн евро).
Руди перешел в "Шальке" из "Баварии" летом 2018 года за 16 млн евро.
"Шальке" хочет получить за футболиста 35 млн фунтов (около 40 млн евро).
Руди перешел в "Шальке" из "Баварии" летом 2018 года за 16 млн евро.
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