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"Футбол закончился на 12-й минуте". Евсеев - после разгромного поражения от "Ростова"

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев подвел итоги матча против "Ростова" в 13-м туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Можно было вдесятером добиться результата? Какого результата? Вдесятером с 12-й минуты матча? Мы пытались добиться результата, создавали моменты. Футбол закончился, когда красную карточку показали.

Если бы удаление было на 80-й минуте, это одна ситуация, а когда на 12-й минуте — у нас появился второй план игры", - сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ".

Махачкалинское "Динамо" встречалось с "Ростовом" сегодня, 1 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч проходил в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и завершился разгромным поражением хозяев поля со счетом 0:3. Напомним, с 14-й минуты команда Вадима Евсеева играла в меньшинстве после прямой красной карточки, показанной защитнику Махмуджону Махамаджонову.

Махачкалинцы потерпели пять поражений и один раз сыграли вничью в последних шести турах чемпионата.

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