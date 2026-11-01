"Футбол закончился на 12-й минуте". Евсеев - после разгромного поражения от "Ростова"

"Можно было вдесятером добиться результата? Какого результата? Вдесятером с 12-й минуты матча? Мы пытались добиться результата, создавали моменты. Футбол закончился, когда красную карточку показали.
Если бы удаление было на 80-й минуте, это одна ситуация, а когда на 12-й минуте — у нас появился второй план игры", - сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ".
Махачкалинское "Динамо" встречалось с "Ростовом" сегодня, 1 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч проходил в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и завершился разгромным поражением хозяев поля со счетом 0:3. Напомним, с 14-й минуты команда Вадима Евсеева играла в меньшинстве после прямой красной карточки, показанной защитнику Махмуджону Махамаджонову.
Махачкалинцы потерпели пять поражений и один раз сыграли вничью в последних шести турах чемпионата.