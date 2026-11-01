Нападающий Джонатан Окоронкво отличился на 68-й минуте и вывел гостей вперед. Хозяева поля вырвали ничью на 90+4-й минуте благодаря голу полузащитника Виталия Семенова.
Московская команда довела серию в чемпионате без поражений до 6 матчей подряд, одержав за это время две победы и четыре раза сыграв вничью.
Первая лига
16 тур
Голы: Семенов, 90+4 - Окоронкво, 68.
"КАМАЗ": Замерец, Бурко, Ткачук, Аюкин, Суханов, Хубаев, Защепкин, Султонов, Воронин, Семёнов, Уридия.
"Торпедо": Солдатенко, Бозов, Бородин, Роганович, Шевченко, Чурич, Погосов, Оганесян, Берковский, Москвичёв, Окоронкво.
"Топредо" упустило победу над "КАМАЗом" на 90+4-й минуте
"Топредо" не удержало на выезде победу над "КАМАЗом" в 16-м туре Первой лиги (1:1).
Фото: ФК "Торпедо"