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"Топредо" упустило победу над "КАМАЗом" на 90+4-й минуте

"Топредо" не удержало на выезде победу над "КАМАЗом" в 16-м туре Первой лиги (1:1).
Фото: ФК "Торпедо"
Нападающий Джонатан Окоронкво отличился на 68-й минуте и вывел гостей вперед. Хозяева поля вырвали ничью на 90+4-й минуте благодаря голу полузащитника Виталия Семенова.

Московская команда довела серию в чемпионате без поражений до 6 матчей подряд, одержав за это время две победы и четыре раза сыграв вничью.

Первая лига

16 тур

Голы: Семенов, 90+4 - Окоронкво, 68.

"КАМАЗ": Замерец, Бурко, Ткачук, Аюкин, Суханов, Хубаев, Защепкин, Султонов, Воронин, Семёнов, Уридия.

"Торпедо": Солдатенко, Бозов, Бородин, Роганович, Шевченко, Чурич, Погосов, Оганесян, Берковский, Москвичёв, Окоронкво.

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