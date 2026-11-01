"Топредо" упустило победу над "КАМАЗом" на 90+4-й минуте

"Топредо" не удержало на выезде победу над "КАМАЗом" в 16-м туре Первой лиги (1:1).

Фото: ФК "Торпедо"

Нападающий Джонатан Окоронкво отличился на 68-й минуте и вывел гостей вперед. Хозяева поля вырвали ничью на 90+4-й минуте благодаря голу полузащитника Виталия Семенова.Московская команда довела серию в чемпионате без поражений до 6 матчей подряд, одержав за это время две победы и четыре раза сыграв вничью.: Семенов, 90+4 - Окоронкво, 68.: Замерец, Бурко, Ткачук, Аюкин, Суханов, Хубаев, Защепкин, Султонов, Воронин, Семёнов, Уридия.: Солдатенко, Бозов, Бородин, Роганович, Шевченко, Чурич, Погосов, Оганесян, Берковский, Москвичёв, Окоронкво.