"Ростов" разгромил на выезде махачкалинское "Динамо"

Полузащитник Алексей Миронов вывел гостей вперед на 30-й минуте игры. Спусят 10 минут хавбек Константин Кучаев удвоил преимущество, а на 69-й минуте вингер Роналдо довел счет до разгромного.
Чемпионат России
13 тур
Гол: Миронов, 30, Кучаев, 40, Роналдо, 69
"Динамо" Махачкала: Карабашев, Махамаджонов, Аларкон, Джавад, Кузяев, Мрезиг, (Апшацев, 72), Зинович, (Сандрачук, 72), Глушков, Сундуков, Лесовой, (Ахмедов, 46), Агаларов, (Миро, 46).
"Ростов": Петров, Сако, Мелёхин, (Хлусевич, 46), Прохин, Игор Ногейра, (Семенчук, 86), Лангович, Миронов, (Комаров, 60), Кучаев, (Азнауров, 75), Олусегун, (Азнауров, 74), Роналдо, Сулейманов.
Предупреждения: Миронов, 6, Агаларов, 35, Прохин, 42, Миро, 65, Сулейманов, 65, Глушков, 65, Олусегун, 65, Зинович, 67, Ногейра, 85
Удаление: Махамаджонов, 14