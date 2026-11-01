Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
0 - 0 0 0
ЦСКАЗавершен
Динамо Мх
0 - 3 0 3
РостовЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Локомотив
19:45
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
КАМАЗ
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
Челябинск
2 - 0 2 0
Шинник2 тайм
Ротор
0 - 0 0 0
Уфа2 тайм
Сочи
0 - 1 0 1
Урал1 тайм

"Ростов" разгромил на выезде махачкалинское "Динамо"

"Динамо" Мх крупно уступило на своем поле "Ростову" в матче 13-го тура РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Ростов"
Полузащитник Алексей Миронов вывел гостей вперед на 30-й минуте игры. Спусят 10 минут хавбек Константин Кучаев удвоил преимущество, а на 69-й минуте вингер Роналдо довел счет до разгромного.

Чемпионат России

13 тур

Гол: Миронов, 30, Кучаев, 40, Роналдо, 69

"Динамо" Махачкала: Карабашев, Махамаджонов, Аларкон, Джавад, Кузяев, Мрезиг, (Апшацев, 72), Зинович, (Сандрачук, 72), Глушков, Сундуков, Лесовой, (Ахмедов, 46), Агаларов, (Миро, 46).

"Ростов": Петров, Сако, Мелёхин, (Хлусевич, 46), Прохин, Игор Ногейра, (Семенчук, 86), Лангович, Миронов, (Комаров, 60), Кучаев, (Азнауров, 75), Олусегун, (Азнауров, 74), Роналдо, Сулейманов.

Предупреждения: Миронов, 6, Агаларов, 35, Прохин, 42, Миро, 65, Сулейманов, 65, Глушков, 65, Олусегун, 65, Зинович, 67, Ногейра, 85

Удаление: Махамаджонов, 14

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится