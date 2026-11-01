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"Факел" официально объявил имя нового главного тренера

Воронежский клуб сообщил о назначении нового наставника команды.
Фото: ФК "Факел"
Хасанби Биджиев возглавит "Факел", сообщает пресс-служба клуба.

Воронежцы достигли принципиальной договоренности со специалистом, завтра ожидается подписание контракта. Штаб главного тренера также пополнят ассистент Горан Алексич и тренер по физподготовке Шихмирза Баламирзаев.

Напомним, после ухода Олега Василенко команду возглавлял в качестве исполняющего обязанности наставника Алексей Ребко.

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