"Факел" официально объявил имя нового главного тренера

Воронежский клуб сообщил о назначении нового наставника команды.

Фото: ФК "Факел"

Хасанби Биджиев возглавит "Факел", сообщает пресс-служба клуба.



Воронежцы достигли принципиальной договоренности со специалистом, завтра ожидается подписание контракта. Штаб главного тренера также пополнят ассистент Горан Алексич и тренер по физподготовке Шихмирза Баламирзаев.



Напомним, после ухода Олега Василенко команду возглавлял в качестве исполняющего обязанности наставника Алексей Ребко.