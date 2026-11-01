Хасанби Биджиев возглавит "Факел", сообщает пресс-служба клуба.
Воронежцы достигли принципиальной договоренности со специалистом, завтра ожидается подписание контракта. Штаб главного тренера также пополнят ассистент Горан Алексич и тренер по физподготовке Шихмирза Баламирзаев.
Напомним, после ухода Олега Василенко команду возглавлял в качестве исполняющего обязанности наставника Алексей Ребко.
"Факел" официально объявил имя нового главного тренера
Воронежский клуб сообщил о назначении нового наставника команды.
Фото: ФК "Факел"